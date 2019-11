Euro 2021 al via raduno delle azzurre

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - "Contro Georgia e Malta l'obiettivo principale è far punti in ottica qualificazione agli Euro 2021 ma mi aspetto anche una crescita sul piano del gioco''. Così Milena Bertolini nel primo giorno di raduno della Nazionale a Coverciano per preparare gli impegni in programma l'8 e il 12 novembre a Benevento e a Castel di Sangro. ''Per competere a livello internazionale bisogna mettere qualità e intensità in campo - ha proseguito la ct che ha convocato 23 giocatrici - Rispetto ai precedenti raduni le ragazze hanno una condizione fisica migliore. Non siamo ancora al professionismo ma ora è tutto più professionale e ciò le mette nelle condizioni di allenarsi bene''. L'Italia è in testa a punteggio pieno nel Gruppo B insieme alla Danimarca grazie ai quattro successi ottenuti nelle prime quattro gare (8 gol fatti, 2 subiti): con Georgia e Malta, già battute in trasferta e attualmente ultime in classifica a 0 punti, le azzurre proveranno ad allungare.