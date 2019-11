Infarto per Tirabassi, è fuori pericolo

(ANSA) - L'AQUILA, 2 NOV - È fuori pericolo l'attore Giorgio Tirabassi, 59 anni, operato ieri sera con urgenza, all'ospedale di Avezzano, per un "infarto del miocardio anteriore" che lo ha colto nel corso della presentazione del suo ultimo film "Il Grande Salto" nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila). Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa della Asl provinciale dell'Aquila. Il paziente è attualmente ricoverato nel reparto di Utic-cardiologia ed emodinamica del presidio marsicano: le sue condizioni al momento sono stabili anche se resta strettamente monitorato. L'attore è stato trasportato in ambulanza ieri sera e sottoposto a intervento chirurgico intorno alle 22.30 dall'équipe diretta dal dottor Giulio Valentini, che lo ha trattato "con angioplastica e coronarica e impianto di stent medicato". Tirabassi, che è vigile e asintomatico, dovrà rimanere in ospedale per alcuni giorni.