Incidenti, 44enne in prognosi a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 1 NOV - Un uomo di 44 anni originario del Venezuela e residente a Ortona (Chieti) è rimasto ferito all'alba in un incidente stradale accaduto a Pescara in via Colle di Mezzo, nei pressi del cimitero di Pescara Colli.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che era alla guida, probabilmente a causa dell'asfalto viscido ha perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro un albero. Soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato in ambulanza in codice rosso in ospedale. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto Rianimazione. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco.