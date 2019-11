Incendio a gazebo pub a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 1 NOV - Un incendio questa mattina ha semidistrutto a Montesilvano (Pescara) la pertinenza di un pub ristorante di via Verrotti dove si trovavano dei gazebo. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le nove quando alcuni passanti, alla vista del fumo hanno allertato i vigili del fuoco che si sono portati sul luogo del rogo stanno provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla bonifica della zona. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme raggiungessero il locale e altri stabili vicini. Si lavora per capire le cause.