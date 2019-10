Influenza,al via vaccinazioni Asl Chieti

(ANSA)-CHIETI, 30 OTT - Al via oggi la campagna di vaccinazione contro l'influenza in provincia di Chieti. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha acquistato al momento 70mila dosi. Tredici gli ambulatori vaccinali attivi a Chieti, Francavilla al Mare, Guardiagrele, San Giovanni Teatino, Ortona, Lanciano, Atessa, Casoli, Villa Santa Maria, Gissi, Castiglione Messer Marino, Vasto e San Salvo, 315 i medici di medicina generale, 47 i pediatri di libera scelta a disposizione. Obiettivo è raggiungere almeno il 75% di adesione tra over 65 e persone che rientrano nelle categorie a rischio, dai 6 mesi ai 64 anni: per loro la vaccinazione è gratuita negli ambulatori della Asl o presso medici di medicina generale e pediatri. Gli altri potranno vaccinarsi nei centri vaccinali Asl pagando al Cup o con bollettino postale un ticket di 17,14 euro. La Asl sta organizzando una campagna di comunicazione interna per invitare gli operatori sanitari a vaccinarsi per ridurre il rischio di contagio. Ci si potrà vaccinare anche contro pneumococco e herpes zoster.