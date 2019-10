Tsa, ecco stagione 'Infinito futuro'

(ANSA) - L'AQUILA, 29 OTT - Ben sette spettacoli dei 10 in cartellone di una stagione dal titolo "Infinito Futuro", prodotti dal Teatro Stabile d'Abruzzo con la prima nazionale del nuovo spettacolo del direttore artistico, Simone Cristicchi in programma il prossimo 28 novembre: sono gli elementi salienti della nuova Stagione Teatrale Aquilana del Teatro Stabile d'Abruzzo presentata all'Aquila. Il presidente del Tsa Annalisa De Simone ha posto "l'accento anche sulla necessità che ha il Teatro Pubblico di trovare fondi attraverso nuove strategie, sia rivolgendosi ai finanziamenti europei sia promuovendo l'intervento di nuovi mecenati tra aziende ed imprenditori privati, citando la possibilità di utilizzo dell'Art Bonus ed evidenziando lo sforzo produttivo del TSA". Di grande impatto la presentazione del cartellone fatta poi da Cristicchi che ha percorso "il cartellone che descrive una scelta artistica di apertura a spettacoli corali e ai diversi generi, in un percorso descritto da tre parole: attenzione, umiltà e felicità".