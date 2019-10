Morte Fagnano: Paolucci, uomo disponibile e competente

(ANSA) - PESCARA, 29 OTT - "Sono rimasto profondamente toccato dall'improvvisa e prematura scomparsa di Roberto Fagnano, ex manager della Asl di Teramo, che attualmente ricopriva il ruolo di Direttore del Dipartimento della Salute".

Lo scrive in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale d'Abruzzo, Silvio Paolucci, già assessore regionale alla Programmazione sanitaria. "Ho avuto modo di conoscerlo nel 2014, di poterne avere la collaborazione con la Giunta regionale nel corso della precedente legislatura e di continuare ad apprezzare le sue doti anche dopo la fine dell'esperienza di governo. Ci eravamo sentiti solo qualche ora fa per confrontarci sulla realtà dei territori, ci sentivamo ogni volta che c'era bisogno di una visione tecnica che fosse completa e competente. Con lui scompare una professionalità importante, che ha dato alla sanità non solo teramana la sua esperienza e la sua passione, senza mai perdere di vista i bisogni della comunità e senza mai tirarsi indietro di fronte al lavoro, anche quello più duro, che abbiamo portato avanti con scelte e provvedimenti sempre condivisi".

"Alla famiglia e a tutti i suoi cari - conclude Paolucci - le mie più sentite condoglianze". (ANSA).