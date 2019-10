Vescovo e questore al 'Vaccination Day'

(ANSA) - CHIETI, 28 OTT - Rappresentanti delle istituzioni, e non solo, sono stati i testimonial della vaccinazione antinfluenzale avviata dall'Asl Lanciano Vasto Chieti sottoponendosi direttamente alla vaccinazione. Protagonisti a Chieti, al Centro Vaccinale, l'arcivescovo Bruno Forte, il questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello, il colonnello della Guardia di Finanza Serafino Fiore, il sindaco Umberto Di Primio, la presidente di Confcommercio Chieti Marisa Tiberio, il presidente del Comitato cittadino Giampiero Perrotti, la presidente della Commissione servizi sanitari del Comune Stefania Donatelli, tutti hanno raccolto l'invito del manager della Asl Thomas Schael. "Credo molto nella collaborazione tra istituzioni - ha detto Schael - che in questa circostanza in particolare può essere di stimolo e di esempio alla popolazione.

E' un segnale importante che abbiamo voluto lanciare tutti insieme sull'importanza della vaccinazione". L'obiettivo è lasciarsi alle spalle il 52% di adesione dello scorso anno, puntando a raggiungere il 75%.