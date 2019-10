Gambero Rosso, Niko Romito re degli chef

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Ricomincia da 30 la Guida "Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso". Tante sono le edizioni che hanno riportato, come annunciato oggi a Roma dal direttore della Guida, Laura Mantovano, a ''una ripartenza, con una piccola vetrina dei migliori 30 under 30, ovvero i giovani fra sala e cucina che fanno ben sperare per il futuro della cucina italiana. Perché il ristorante è un'esperienza complessiva che nasce da un'intesa sempre più serrata fra sala e cucina''. Al vertice della classifica del Gambero Rosso l'abruzzese Niko Romito con 96 punti del ristorante Reale a Castel di Sangro (Aq), che condivide il podio con illustri inseguitori a 95 punti: Massimo Bottura con Osteria Francescana a Modena e Heinz Beck della Pergola a Roma.