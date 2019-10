C.Destra: Licheri (Si), Marsilio sgradevole, legga regole

(ANSA) - PESCARA, 19 OTT - ''La frase di Marsilio pronunciata sul Presidente Mattarella "Gli italiani non l'avrebbero votato " oltre ad essere sgradevole fa il paio con la campagna mediatica che ha preceduto questa giornata in piazza della destra, tesa a delegittimare come fosse un golpe questo governo mentre anche qui vi ricordiamo che le maggioranze si compongono in parlamento e le camere si sciolgono appunto quando non ci sono. Ebbene Presidente della Regione le ricordo che abitiamo in Italia, uno Stato che ha scelto di adottare una democrazia parlamentare e che il Presidente della repubblica e il garante delle costituzione che è la carta che sorregge tutto compreso lei. Prima di offendere e di dire cose così sgradevoli almeno ripassatevi i manuali per capire dove siete e come funzionano le istituzioni che vorreste rappresentare. Mattarella merita delle scuse ma temo che lei sia troppo saccente ed ignorante per farle''. Così su facebook Daniele Licheri, Segretario Regionale Si Abruzzo.(ANSA).