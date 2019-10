A Montebello di Bertona prove di circo

(ANSA) - PESCARA, 18 OTT - Dopo il successo dei primi appuntamenti a Brittoli, Rosciano e Carpineto della Nora, sabato 19 ottobre, dalle 15.30 alle 18, sarà Montebello di Bertona (Pescara) a ospitare, in piazza Vittorio Emanuele, il quarto appuntamento di "Vivi il tuo spazio" con "Il circo è di tutti", laboratorio di circo a cura degli artisti Valentina Floro e Cristiano Coia, operatori de "La Tenda in Circolo".

L'appuntamento rientra nel progetto "Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net", promosso dall'associazione Asc, Arte Suoni Colori, vincitrice del bando regionale che sostiene e finanzia attività di interesse generale nei Comuni delle province abruzzesi, terremotati e non. Arte Suoni Colori è ideatrice del format "Vivi il tuo spazio", pensato per rivitalizzare le piazze dei piccoli centri attraverso attività artistiche. Il primo ciclo di eventi si conclude sabato, ma le iniziative di Crea.Art.Net andranno avanti fino a giugno 2020 con pittura, scultura plastica, musica, teatro e e attività artigianali.