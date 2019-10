Eroina abbandonata vicino parco giochi

(ANSA) - CHIETI, 15 OTT - Tre panetti di eroina, del peso complessivo di 1,5 chilogrammi, sono stati recuperati dai Carabinieri della stazione di Francavilla al Mare (Chieti) in un canneto adiacente il parco giochi nei pressi dello stadio comunale. Ad allertare i militari è stato un uomo che portava a spasso il cane; l'animale ha manifestato con insistenza l'intenzione di avvicinarsi al canneto e una volta arrivato sul posto si è avventato su uno scatolone. L'uomo a quel punto ha chiamato il 112. L'ipotesi investigativa al momento è che lo stupefacente sia stato abbandonato da un corriere. Nel fine settimana Francavilla al Mare e le zone limitrofe sono state interessate da un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti. Probabilmente la cospicua presenza di pattuglie, anche durante la notte, deve aver preoccupato il corriere che ha pensato di abbandonare la droga per recuperarla in un secondo momento.