Incendio fabbrica tessuti Casacanditella

(ANSA) - CHIETI, 11 OTT - Un incendio ha completamente distrutto la notte scorsa una fabbrica di tessuti che si trova a Casacanditella. Le fiamme, sulla cui origine sono in corso accertamenti, si sono sviluppate intorno all'una e trenta. Al momento dell'incendio nessuno stava lavorando all'interno della fabbrica che si sviluppa su una superficie di circa 4.500 metri quadrati. Sul posto sono giunti ed hanno operato per diverse ore sette automezzi e una ventina di Vigili del Fuoco. In mattinata sul posto anche personale dell'Arta.