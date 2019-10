Colibrì Ensemble, VII stagione concerti

(ANSA) - PESCARA, 5 OTT - Quattordici appuntamenti da ottobre a maggio, dalla musica sinfonica alla pura orchestra d'archi alle colonne sonore, sempre il sabato sera alle 19 all'Auditorium Flaiano, preceduti da un aperitivo: è il cartellone della settima Stagione Concertistica del Colibrì Ensemble, orchestra da camera di Pescara, al via sabato 12 ottobre con il violoncellista Enrico Dindo. La stagione del Colibrì spazierà da Schubert a Stravinskji, viaggiando dalla Napoli di Pergolesi alla Francia di Saint Saens, dalla Russia di Ciaikovsky alla Norvegia di Grieg, per poi festeggiare Gianni Rodari: nel 2020 si celebrano i cento anni dalla nascita. Sul palco del Flaiano al fianco del Colibrì, saliranno Alexander Lonquich (25 gennaio) con Schubert e Beethoven, Hervé Joulain (primo corno dell'Orchestre National de France) con il secondo concerto di Strauss (22 febbraio), la violinista Francesca Dego, ora 'artista residente' del Colibrì, che interpreterà il Concerto per violino di Beethoven (18 aprile).