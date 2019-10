A Palazzo Tilli feste patronali in foto

(ANSA) - CASOLI (CHIETI), 5 OTT - La storia delle feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto nel settecentesco Palazzo Tilli a Casoli, in una mostra fotografica che sarà inaugurata domenica 6 ottobre e si potrà visitare 7, 8 e 9 ottobre (10-13, 16-19). "Abbiamo voluto dare il nostro contributo alle feste patronali e proseguire in un percorso avviato verso il recupero della memoria storica e delle tradizioni di Casoli - spiega la proprietaria del Palazzo, Antonella Allegrino - Ringrazio Giuseppe Di Padova, delegato regionale Federazione Italiana associazioni fotografiche (Fiaf), che ci ha aiutato a recuperare oltre 20 scatti realizzati tra il 1915 e gli anni '60. Esporremo libri e stampe dei programmi della festa dello stesso periodo". L'8 la tradizionale sfilata dei Donativi e delle Conocchie: sui carri i casolani in costume tradizionale, che mimano i lavori agricoli, e donne che recano sul capo conche di rame colme di dolci. Al termine i donativi saranno venduti per finanziare le spese necessarie a realizzare le feste.