Generazioni in piazza, unite nell'arte

(ANSA)-PESCARA, 1 OTT - Brittoli, Rosciano, Carpineto della Nora e Montebello di Bertona insieme in un percorso artistico nato per far incontrare generazioni diverse nell'entroterra abruzzese. E' il progetto 'Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net' dell'associazione Asc, Arte Suoni Colori, vincitrice del bando regionale che sostiene attività di interesse generale in Comuni dell'entroterra, terremotati e non.

"Occorre recuperare spazi di condivisione - spiega Stefania Silvidii, presidente di Asc - nei paesi che faticano a trovare occasioni di aggregazione sociale e artistica e vivono una situazione ancora più complessa dopo il sisma del 2009". Sempre con orario 15.30-18 si comincia sabato 5 con 'Musica per tutti' a Brittoli in piazza S.Antonio con il laboratorio MusicArTerapia a cura di Rogerio Celestino e Sara Tatoni; domenica 6 'Scolpire, ricamare, intrecciare con i nonni!' in piazza Matteotti a Rosciano: laboratori di arti applicate con Antonio Di Biase (scalpello), Stefania Silvidii (fiber art) e volontari della Protezione Civile.