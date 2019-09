L'ANSA e l'Abruzzo, Anselmi: far conoscere le cose positive

Una regione con un export molto rilevante che continua a crescere, un Pil positivo, un turismo articolato, con una media di crescita superiore a quella del Paese. Sono le caratteristiche dell'Abruzzo citate da Giulio Anselmi, presidente dell'ANSA, aprendo oggi a Pescara, all'Aurum, l'evento 'Raccontare l'eccellenza', il 15/o degli appuntamenti organizzati nelle regioni per illustrare il ruolo dell'ANSA sul territorio. 'Affinché le cose che vanno bene vadano meglio è necessario che si sappiano', ha aggiunto Anselmi, ricordando che ANSA è la seconda agenzia d'Europa, la principale in Italia. 'In un momento in cui i social media contano sulla capillarità e piacciono ai giovani, ma non si curano di verificare', l'ANSA si distingue: 'non voglio parlare di obiettività - ha detto Anselmi - ma senz'altro per autorevolezza e credibilità'.

Anselmi si è poi rivolto al sindaco di Pescara, Carlo Masci: 'Lui ha definito la città la 'locomotiva d'Abruzzo', ecco - ha dichiarato il presidente dell'ANSA - noi vogliamo portare un po' di carbone'. Il primo cittadino, dal canto suo, ha sottolineato la funzione di responsabilità sociale dell'agenzia ANSA. 'Siamo abituati a cercare sul web le notizie, ma spesso ci imbattiamo in fake news. Quando leggiamo una notizia ANSA, diciamo 'l'ha detto l'ANSA, quindi è vero''. A proposito del tessuto economico dell'Abruzzo, Masci ha aggiunto: 'In un momento storico in cui ci piangiamo addosso, mi sono meravigliato della vitalità dell'Abruzzo apprendendo che la regione è una delle principali in Italia per intensità industriale e sono felice che ANSA celebri le nostre eccellenze'. (ANSA).