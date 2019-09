Festival L'Aquila: sindaco, temo ministro sia male informato

(ANSA) - L'AQUILA, 24 SET - "Temo che il ministro Franceschini sia stato male informato e non sa che non esiste alcun programma definitivo del Festival degli incontri. È molto difficile assicurare lo svolgimento di qualcosa di vago. Se poi è in possesso di un calendario di eventi, di indicazioni sui luoghi e di come saranno utilizzati i 700mila euro stanziati per il decennale del sisma, lo prego vivamente di fornire anche al sottoscritto tali informazioni". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, replica al ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini. "Lo stesso presidente dell'istituzione sinfonica abruzzese, ente attuatore della manifestazione, ha scritto che la direttrice artistica è inadempiente", prosegue la nota di Biondi il quale si dichiara "disponibile a un confronto con il ministro in qualsiasi momento, carte e atti alla mano, per chiarire che non esiste alcun festival, ma solo una confusa idea su cui questo Comune deve comunque garantire una serie di adempimenti amministrativi, organizzativi e di monitoraggio previsti nell'accordo sottoscritto con il Mibac". (ANSA).