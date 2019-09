Festival Aquila: direttrice, ringrazio Franceschini

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Ringrazio il ministro Franceschini perché ha chiarito una volta per tutte l'assoluta trasparenza e correttezza del mio operato". Risponde così Silvia Barbagallo, direttrice artistica del Festival degli incontri de L'Aquila alla lettera del ministro dei Beni Culturali e del Turismo al sindaco della città. "Il ministro ha inoltre sottolineato - continua la Barbagallo - che il programma da me proposto era stato approvato in piena regola in tutte le sedi preposte a farlo. È importante aver ribadito che il festival si deve svolgere senza alcuna ingerenza politica nel rispetto delle scelte artistiche". (ANSA).