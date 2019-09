Race for the cure, oltre 5mila a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 22 SET - Oltre cinquemila persone hanno partecipato a Pescara alla giornata conclusiva della prima edizione della 'Race for the Cure' organizzata daßKomen Italia,ßla più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.ßTanti gli iscritti alla corsa di 5 km e alla passeggiata di 2 km nel centro cittadino. "Un risultato oltre le aspettative, Pescara ha risposto con grande generosità alla prima edizione - commenta il professor Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia - Con la 'Race for the Cure' siamo riusciti a cambiare il modo di affrontare la malattia con la testimonianza delle Donne in Rosa, oggi presenti a Pescara in 500". Nel 'villaggio della salute', allestito da venerdì scorso in piazza della Rinascita, grande interesse ha suscitatoßlaß'carovana della prevenzione',ßil Programma nazionale itinerante di 'Komen Italia' per la promozione della salute femminile con 825 prestazioni specialistiche gratuite erogate.