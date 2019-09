Sisma: Marsilio, con noi più pratiche per ricostruzione

(ANSA) - PESCARA, 19 SET - "Sulla ricostruzione stiamo moltiplicando il lavoro e il personale a disposizione degli uffici e già oggi la produttività dell'Ufficio della Ricostruzione che gestisce direttamente la Regione Abruzzo è quattro, cinque volte superiore a quella che abbiamo trovato, grazie anche al fatto che abbiamo stanziato fondi nostri e non atteso soltanto che il Governo ci riconoscesse quello che era dovuto e che ancora non è arrivato nella misura davvero sufficiente". Così il presidente della Regione Marco Marsilio, parlando di ricostruzione post terremoto, in occasione del Bilancio per i sei mesi di governo regionale.

"Da questo punto di vista, parlando di ricostruzione, è come una foresta che cresce, fa poco rumore, ancora non si vede, ma presto vedremo gli effetti di una situazione che ha moltiplicato il numero di pratiche licenziate, come dicevo crescere il numero del personale a disposizione degli uffici, e nelle prossime settimane arriverà quello ulteriore, appena decretato con successo dopo aver condotto una trattativa che ha fatto crescere la quota parte del personale riservato all'Abruzzo, e vedremo anche un risultato molto concreto e molto fattivo sulla opera di ricostruzione materiale delle nostre città. Il ritardo rispetto alle altre regioni del cratere? Il ritardo è dovuto al fatto - ha detto ancora il presidente Marsilio - che qualcuno che ha amministrato prima di noi e che oggi fa il professore, ha lasciato un ufficio completamente fermo, con numeri ridicoli, visto che si facevano meno di 9 pratiche al mese, e oggi se ne fanno almeno 30, e con quasi lo stesso personale, e quindi vuol dire che c' è stato un problema di organizzazione e sensibilità che abbiamo risolto, invertendo così la marcia".(ANSA).