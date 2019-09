Sanità: Marsilio, da opposizione solo ritornello

(ANSA) - PESCARA, 19 SET - "E' un ritornello che utilizzano per ogni argomento". Lo dice il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in replica all'opposizione che accusa la Giunta di mancanza di visione strategica in materia di sanità. "Stiamo provvedendo al normale ricambio delle Direzioni generali e dei direttori di dipartimento - aggiunge il governatore a margine di una conferenza stampa a Pescara - La squadra si sta componendo. Questo ci consentirà di avere una sintonia di progettualità con i dirigenti delle Asl necessaria per raggiungere gli obiettivi. Sarebbe difficile farlo tenendosi dirigenti selezionati e che condividono altra progettualità il cui fallimento è stato certificato dai cittadini abruzzesi". "Sul giudizio di chi ci ha preceduto hanno parlato loro ed è ora che qualcuno se ne renda conto e si svegli dal suo delirio di onnipotenza vedendo cosa è successo in Abruzzo negli ultimi cinque anni", conclude il presidente di Regione. (ANSA).