Regione: Sospiri, Consiglio Abruzzo coeso,priorità al centro

(ANSA) - PESCARA, 19 SET - "Al di là di una certa retorica che viene riportata c'è un Consiglio regionale molto coeso che si stringe intorno ai principali obiettivi che la Giunta con noi ha inteso condividere". Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nel corso di una conferenza stampa a Pescara per tracciare il bilancio dei primi 180 giorni della Giunta Marsilio. "Questa - dice Sospiri - è la prima legislatura che per effetto di una riforma ha creato un rapporto intenso e unitario tra Consiglio, assemblea legislativa e organo politico, ovvero la Giunta. Fino ad oggi sono state undici le sedute di Consiglio, lo stesso numero della Giunta precedente, e siamo passati da 14 a 30 leggi approvate, leggi di una complessità maggiore rispetto a quelle su cui ho lavorato quando ero all'opposizione. La nostra volontà - conclude il presidente del Consiglio - è lavorare sui testi unici per rendere più semplice la vita dei nostri concittadini". (ANSA).