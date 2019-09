Pd, Giunta Marsilio da lenta a ferma

(ANSA) - PESCARA, 19 SET - Giudizio negativo del Pd sui primi sei mesi della Giunta Marsilio. Il capogruppo in Consiglio Regionale Silvio Paolucci ha parlato di "Giunta Ferma e lo dico sinceramente faccio fatica a parlare di bilancio di 180 giorni del governo regionale perché noi riteniamo che in questi sei mesi l'argomento di discussione sia stato solo quello relativo alle nomine, a partire dalla Sanità aumentando il compenso base dei direttori di 40mila euro''.

''Per la prima volta dopo oltre dieci anni la Regione e senza uno strumento di programmazione per la Sanità e questo preoccupa, considerando anche che c'è uno stallo,totale su fronte delle assunzioni. I 1157 annunciati per tre anni - ha spiegato Paolucci - sono ricambio per pensioni o aggiuntivi? Quanti poi effettivamente entreranno".