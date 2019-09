Bus contro albero: conducenti negativi a alcol e droghe

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - Sono risultati negativi all'uso di alcol e droghe il conducente dell'automobile e l'autista dell'autobus di linea coinvolti, ieri, in un incidente stradale a Spoltore (Pescara) che ha provocato il ferimento di una trentina di persone. I risultati degli accertamenti a cui i due sono stati sottoposti sono arrivati nel primo pomeriggio.

Oltre alle persone visitate dal 118 sul luogo dell'incidente per patologie minori, sono 29 i feriti refertati in ospedale. Le prognosi vanno da pochi a 30 giorni. Ad avere la peggio è stata la 17enne a cui, nel corso di un intervento chirurgico durato dieci ore, è stata amputata la parte inferiore della gamba destra. La giovane ha subito anche l'amputazione di due dita del piede sinistro ed ha riportato la frattura del setto nasale e di tibia e perone di entrambe le gambe. (ANSA).