Ubriachi alla guida, ritirate 8 patenti

(ANSA) - CHIETI, 14 SET - Otto patenti di guida sono state ritirate nella notte dalla Polizia Stradale di Chieti e di Lanciano sulle principali strade di Lanciano (Chieti), dove si è tenuta la prima giornata del 'Settembre Lancianese', ad automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilometro, in un caso anche al drug test. Ai controlli, voluti dal comandante della Polizia Stradale di Chieti Fabio Polichetti, ha preso parte anche il medico dell'Ufficio Sanitario della Questura per accertamenti relativi all'assunzione di stupefacenti. Tutte le persone fermate sono risultate in forti condizioni di alterazione con forte rallentamento dei riflessi. In particolare, una pattuglia ha fermato un automobilista al quale l'etilometro ha riscontrato un tasso alcolico di 1,05 grammi per litro, il doppio del limite consentito; l'uomo è risultato positivo anche all'assunzione di cocaina e ora rischia la sospensione della patente per oltre un anno, una sanzione di oltre 2.000 euro e la perdita di 20 punti dalla patente.