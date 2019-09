Spoltore gemellaggio in Romania

(ANSA) - SPOLTORE, 12 SET - Spoltore approda in Romania per siglare nel Palazzo del Parlamento di Bucarest il gemellaggio con la città di Berca, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Romania Marco Giungi: il 14 settembre ci saranno i sindaci Luciano Di Lorito e Ionel Dobrita, tutto il Consiglio Comunale di Berca, il vice sindaco Chiara Trulli, il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani, la vice presidente Marina Febo. Completano la delegazione il comandante della polizia municipale Panfilo D'Orazio, il parroco Alin Iarca, e la mediatrice culturale Daniela Fosalau, che ha seguito per l'amministrazione comunale tutto l'iter del patto di amicizia e sta curando le interazioni tra Spoltore e Romania. "E' un momento storico per la nostra Comunità - spiega Di Lorito - E' la prima volta che Spoltore sancisce un gemellaggio, vogliamo aprirci al mondo e all'Europa non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e politico".