Festival Incontri L'Aquila:Fratoianni, no al bavaglio idee

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Quanto fa paura la cultura? Quanto fanno paura le idee? Il Sindaco de L'Aquila, un fratellino d'Italia, sta intimando alla direttrice del Festival degli Incontri di non invitare Roberto Saviano e ZeroCalcare per ragioni politiche". Lo scrive su facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

"Evidentemente il sindaco - prosegue il parlamentare di Leu - vuole intervenire nella programmazione del festival per mettere nomi a lui graditi. Una Roba da matti. Si rassegnino, non riusciranno a mettere - conclude Fratoianni - il bavaglio alle idee e alla libertà. Solidarietà a Roberto, a Zerocalcare e alla direttrice del Festival e agli aquilani".

