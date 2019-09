Festival Incontri L'Aquila: Pezzopane,respingere veti Biondi

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Il veto del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, alla partecipazione di Saviano e Zerocalcare al Festival degli Incontri va respinto nel metodo e nel merito.

Nel metodo, perché Biondi non ha alcun titolo per sindacare una scelta che spetta in piena autonomia alla direttrice artistica della manifestazione, Silvia Barbagallo. Ma anche nel merito, poiché il programma dell'evento ha avuto il via libera dei cinque saggi nominati d'intesa tra il ministero della Cultura e lo stesso comune. La censura di Biondi, che lunedì con scarso senso delle istituzioni manifestava davanti a Montecitorio con Meloni e Salvini contro la sovranità del Parlamento nel giorno della fiducia al nuovo governo Conte, va respinta con nettezza.

E insieme ad essa la retorica del 'No alla passerella con i nostri soldi'. I fondi sono stati infatti stanziati interamente dal Mibac. Biondi, anziché assumere la postura del 'gerarca minore' del MinCulPop mettendo le mani sulla cultura, si prenda cura di una città che sembra abbandonata a sé stessa, con gli studenti aquilani che vanno ancora a scuola nei Musp, i Moduli a uso scolastico provvisorio". Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.(ANSA).