Bussi: Comuni e Provincia, nuovo processo a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 9 SET - Le altre amministrazioni locali della Provincia di Pescara, già parti civili al processo per la megadiscarica dei veleni di Bussi in Corte d'Assise d'Appello a Chieti, presenteranno atto di citazione per danni contro Edison al tribunale di Pescara. Si è appreso a margine della prima udienza del processo civile intentato dal Ministero dell'Ambiente contro Edison, al quale Provincia e Comuni non sono inseriti.

L'avvocato Giulio Di Berardino, che cura gli interessi di alcuni comuni della Val Pescara, ha spiegato che essendo gli enti fuori dal processo aquilano intenteranno di fatti un altro processo per danni a Edison a Pescara: gli atti di notifica verranno presentati autonomamente la prossima settimana.(ANSA).