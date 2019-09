Carabinieri: Riscaldati lascia Pescara

(ANSA) - PESCARA, 5 SET - Cambio al vertice del Comando Provinciale Cc, il Colonnello Marco Riscaldati lascia Pescara per assumere l'incarico di Comandante del Reparto Corsi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. "Lascio Pescara dopo un intenso e duro lavoro - ha detto Riscaldati - consapevole di aver svolto il mio incarico in modo pieno e totalizzante; ho visto crescere nel tempo i risultati dei reparti dipendenti, ringrazio tutti i miei collaboratori, gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e di Reparto, i militari di ogni grado; tutti mi hanno affiancato nella mia opera di guida e coordinamento". Giunto a metà dicembre del 2016, il Colonnello Riscaldati ha affrontato subito il suo primo impegno con l'emergenza neve e con la tragedia di Rigopiano. Dal 9 settembre prossimo assumerà la guida del Comando provinciale il Colonnello Eduardo Gambardella, peraltro compagno di corso d’Accademia di Riscaldati,

proveniente dal suo incarico di Roma, Ufficiale esperto e formatosi attraverso esperienze

di comando in territori complessi e particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza

pubblica.