Lavori da 255mila euro sulla Magoranese

(ANSA) - L'AQUILA, 3 SET - Al via i lavori di riqualificazione del corpo stradale e installazione dei guard-rail di sicurezza in tratti alterni sulla SP 21 'Magoranese' nei pressi dei Comuni di Ortucchio, Lecce dei Marsi e Gioia dei Marsi, per un importo contrattuale pari a 255.444 euro. I lavori sono stati affidati all'impresa VS Costruzioni srl, con sede a Teora (Avellino) e la Mutiservice di Napoletano & C. di Campochiaro (Campobasso) che avranno 60 giorni, dalla consegna dei lavori, per completare le opere. Sulla Magoranese, in particolare, saranno realizzati gli asfalti tra il Comune di Ortucchio e Lecce dei Marsi, le protezioni con guard-rail presso il Rio Lecce e la segnaletica orizzontale e verticale lungo l'intero asse. Lo annuncia la Provincia dell'Aquila in una nota. Si tratta del "primo intervento in assoluto che viene realizzato con i fondi del Masterplan, indice di concretezza e buon lavoro svolto da questa amministrazione provinciale", dice il consigliere delegato alla viabilità, il Gianluca Alfonsi.