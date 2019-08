L'Aquila e la Perdonanza, boom turisti

(ANSA) - L'AQUILA, 28 AGO - Negozi aperti, dimore storiche ricostruite con criteri antisismici e trasformate in eleganti B&B, il fermento legato alla ricostruzione. Girando per L'Aquila è quello che i tanti turisti arrivati dall'estero e dal resto d'Italia hanno potuto scoprire nella settimana della 725/a Perdonanza Celestiniana. Un'occasione anche per i residenti di riscoprire la storia aquilana, raccontata dagli stendardi che compaiono sui palazzi del centro. Li ha apposti l'associazione Città di persone per ricordare i quarti fondatori, Santa Giusta (in origine Quarto di S.Giorgio), S.Maria Paganica (Quarto di S.Maria), S.Pietro a Coppito (Quarto di S.Pietro) e San Marciano (Quarto di S.Giovanni). "Cerchiamo di far nascere il senso d'appartenenza con il progetto L'Aquila città dei quarti patrocinato dal Comune - spiega Roberta Gargano, presidente dell'associazione - Siamo un centinaio fra residenti commercianti e professionisti del centro storico. Con noi c'è il gruppo civico Jemo'nnanzi nato dopo il sisma del 2009".