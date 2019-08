Perdonanza,traduzione in Lis della Bolla

(ANSA) - L'AQUILA, 26 AGO - La storia della Basilica di Collemaggio e il testo della Bolla del Perdono in Braille, la traduzione del documento papale in Lingua italiana dei segni (Lis) al momento della lettura, da parte del sindaco, al termine del Corteo storico del 28 agosto, spazi riservati a persone con difficoltà motorie per gli spettacoli serali. Sono le iniziative adottate dal Comune dell'Aquila per garantire la massima fruibilità e accessibilità di spazi ed eventi in occasione della 725/a Perdonanza celestiniana. All'interno della Basilica di Collemaggio (vicino alla porta centrale) è stato posizionato un pannello con l'immagine in rilievo della chiesa e il testo della Bolla del Perdono in Braille. "Inoltre - spiega Antonio Rotondi, presidente consiglio provinciale dell'Unione italiana ciechi (Uic) che ha realizzato il progetto di concerto con il sindaco - grazie al codice QR sotto l'immagine dell'edificio sacro, si potrà ascoltare il programma della Perdonanza celestiniana e ricevere informazioni su Collemaggio". La sera dell'inaugurazione della Perdonanza, il 23 agosto, i passaggi istituzionali più significativi sono stati tradotti in Lis. L'esperienza sarà ripetuta il 28 agosto, prima dell'apertura della Porta Santa di Collemaggio, quando un interprete in Lis tradurrà il contenuto della Bolla del Perdono durante la lettura del sindaco, Pierluigi Biondi. "Papa Celestino ci ha donato un documento dal valore straordinario - commentato il sindaco - con il quale veniva concessa indulgenza plenaria a tutti, senza distinzioni. Noi, che di quella Bolla siamo i custodi, abbiamo il compito di diffonderne il messaggio a tutti i cittadini, abbattendo le barriere che spesso rendono poco agevole per un disabile la conoscenza degli insegnamenti celestiniani o la partecipazione agli appuntamenti inseriti nel cartellone della Perdonanza. Non dimentichiamo che, con il Comitato Perdonanza e grazie alla collaborazione con il Centro servizi per il volontariato, ci siamo adoperati per garantire posti riservati al piazzale di Collemaggio per consentire di assistere tranquillamente a concerti e spettacoli a persone con difficoltà motorie. (ANSA)