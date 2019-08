Incendio in ristorante Pescara

(ANSA) - PESCARA, 22 AGO - Paura, nella tarda serata di ieri, in pieno centro a Pescara, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un palazzo che ospita un ristorante, in corso Umberto. Le fiamme sono divampate all'interno delle cucine, poste al primo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con tre squadre. Presente anche la Polizia. Considerato il passeggio serale e la presenza di moltissime persone, l'area è stata transennata per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Dal palazzo si è alzata una densa nube di fumo, visibile in gran parte del centro. Un condomino di uno degli appartamenti posti ai piani superiori è stato accompagnato in ospedale in via precauzionale per aver inalato fumo.