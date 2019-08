Rischia di annegare, 70enne salvato

(ANSA) - PESCARA, 16 AGO - Un uomo di 70 anni è stato soccorso è ricoverato all'ospedale civile di Pescara per una sindrome da annegamento. L'uomo che era in acqua, nello specchio di mare antistante uno stabilimento sito in pieno centro lungo la della riviera del capoluogo adriatico, è stato soccorso dal personale di salvamento, poi stabilizzato dai sanitari del 118 e poi trasportato in ambulanza in ospedale, non in pericolo di vita.