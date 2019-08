De Martinis, al lavoro per Jova Beach

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 13 AGO - Corsa contro il tempo a Montesilvano per ospitare il Jova Beach Party a settembre. La conferma arriva dal sindaco della cittadina adriatica Ottavio De Martinis. "Stiamo facendo tutto il possibile, lavorando sotto traccia con prudenza nella misura in cui comunque al di là del lavoro svolto negli ultimi giorni e che ha visto la nostra amministrazione tutta lavorare per dare le migliori risposte a chi poi dovrà prendere una decisione, ci sono poi i pareri importanti che sono quelli della Prefettura e Questura di Pescara, dei vigili del fuoco e di tutti coloro che sono preposti a prendere forma per una decisione, motivo per cui usiamo la massima prudenza, ma siamo pronti ed onorati di ospitare questo concerto e stiamo facendo il massimo perché ciò possa avvenire, e con la speranza che non ci siano poi elementi che possano andare ad inficiare all'ultimo momento lo svolgimento dell'evento". De Martinis ha parlato anche di quella che dovrebbe essere l'area individuata per ospitare il Jova Party.