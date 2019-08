Naiadi: Di Matteo, pronti ad aprire entro metà settembre

(ANSA) - PESCARA, 7 AGO - "Con tutte le certificazioni da parte della Regione e i lavori completati, saremo pronti ad aprire entro metà settembre". A sostenerlo è il direttore generale della nuova gestione dell'impianto sportivo 'Le Naiadi', Nazzareno Di Matteo, dopo il secondo incontro negli uffici della Regione Abruzzo, questa volta a Pescara.

Alla riunione erano presenti l'assessore agli impianti sportivi, Guido Quintino Liris, l'assessore al turismo, Mauro Febbo e la dirigente, Eliana Marcantonio, che hanno rassicurato Di Matteo sulle risorse messe in bilancio che serviranno a coprire i costi dei lavori che sono attualmente in corso a 'Le Naiadi' e sul fatto che, certificazioni in mano, l'intera struttura potrà riaprire le prime settimane di settembre.

"L'incontro è stato positivo - ha dichiarato Di Matteo - abbiamo avuto le garanzie che ci aspettavamo dalla Regione, senza le quali sarebbe impossibile offrire un servizio sicuro e costante nel tempo. L'impianto deve essere funzionante nel tempo e non ad intermittenza, come in passato e, se per avere questa certezza è necessario aspettare settembre, allora lo faremo. Il blackout dovuto al maltempo dello scorso 10 luglio, ha ostacolato la realizzazione del primo passo del nostro crono programma e cioè la riapertura dell'olimpionica per i mesi estivi. Ripristinare l'intera struttura, attraverso un piano di migliorie che presenteremo pubblicamente, è interesse della gestione, non solo per gli utenti e per le società sportive che aspettano la riapertura, ma anche per i lavoratori, per cui rimane saldo il discorso fatto con il sindacato. Priorità, quindi, ai lavori e alle certificazioni, che sono le basi indispensabili per l'avvio delle attività e per la loro durata nel tempo".

Occhi puntati al mese di settembre, quando, l'intero impianto verrà riconsegnato alla città con le sue piscine e anche con le palestre, per le quali, la nuova gestione, fa sapere Di Matteo "si è aggiudicata le attrezzature messe all'asta dal curatore fallimentare, dopo il sequestro". (ANSA).