Navetta elettrica Nissan per Lngs

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 6 AGO - Nissan e-NV200 Evalia, l'unico veicolo al mondo a sette posti 100% elettrico, entra nella flotta dei veicoli a servizio dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, per contribuire all'impronta ecosostenibile dell'ente. Con un'autonomia di 200 km nel ciclo combinato e fino a 301 km in città, il veicolo garantisce ai laboratori un servizio di navetta, tra le sedi di Assergi (L'Aquila) e le sale sperimentali situate all'interno del tunnel autostradale del Gran Sasso, nel rispetto dell'ambiente. L'elevata autonomia di e-NV200 Evalia, permette diversi accessi ai laboratori sotterranei con una sola ricarica, riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico nella zona. I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) sono tra i centri sotterranei più grandi e importanti del mondo, progettati con lo scopo di sfruttare la protezione dalla radiazione cosmica, ottenuta grazie agli oltre 1.400 metri di montagna sovrastanti i centri, principale requisito per l'attività scientifica a cui sono dedicati.