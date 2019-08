In centinaia per liberazione tartaruga

(ANSA) - ROSETO (TERAMO), 5 AGO - La spiaggia di Roseto si ferma per salutare il ritorno alla libertà della Tartaruga Xena.

Cinque mesi di cure per le ferite al collo subite da una rete da pesca. Curata nel centro recupero cetacei e rettili marini di Pescara, diretto da Vincenzo Olivieri e, finalmente, è tornata in libertà grazie all'evento del Centro Studi Cetacei e delle Guide del Borsacchio. Prima di essere rilasciata i volontari, delle Guide del Borsacchio e del centro di recupero, sono tornati con Xena nel luogo in cui nel 2013 una tartaruga nidificò a Roseto, in un tratto di spiaggia libera, a circa 200 metri dal pontile. Abbiamo mostrato la piccola Xena a turisti e cittadini. La spiaggia si è letteralmente bloccata. Nel giro di un'ora oltre 700 persone sono passate in fila per vederla, salutarla ed augurarle un buon viaggio ed una lunga vita. Centinaia i bambini e oltre 300 persone hanno atteso oltre un'ora, in un lungo corridoio umano, il passaggio della tartaruga dalla spiaggia al mare per una foto o un saluto.