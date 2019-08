Giudice Tenaglia è il Mastrogiurato 2019

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 3 AGO - È un uomo di giustizia il 38/o Mastrogiurato dell'era moderna: si tratta del giudice Lanfranco Tenaglia, 58 anni, attuale presidente del tribunale di Pordenone ed ex componente del Csm nonché ex parlamentare del Pd-Ulivo, originario di Orsogna (Chieti). L'annuncio è stato fatto oggi al municipio di Lanciano dal presidente del Mastrogiurato Danilo Marfisi, presenti il sindaco Mario Pupillo, l'assessore regionale Nicola Campitelli e il consigliere Francesco Taglieri. Tenaglia, che ha studiato a Lanciano dove ha anche iniziato la sua carriera in magistratura, ha anche ricoperto il ruolo di docente di Diritto Pubblico all'università D'Annunzio di Pescara. La Settimana Medievale di Lanciano, dal 25 agosto al primo settembre, culminerà con la rievocazione storica del Mastrogiurato con sfilata in costume d' epoca. "La carica di Mastrogiurato - ha detto Tenaglia - è il ruolo che mi onora di più. Lanciano mi ha dato formazione e cultura. Del resto sono di Orsogna feudo di Lanciano, quindi sono del contado".