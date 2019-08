Pellegrinaggio a piedi Teramo-S.Gabriele

(ANSA) - TERAMO, 2 AGO - Si svolgerà a partire dalle 22 di domani sera il 39/o pellegrinaggio a piedi Teramo-San Gabriele, che avrà per tema 'Con San Gabriele alzati e cammina', ispirandosi alle parole di Papa Francesco: l'evento partirà da Teramo alle 22 davanti al Duomo, dove il vescovo di Teramo-Atri Mons. Lorenzo Leuzzi impartirà le benedizione ai pellegrini che cominceranno il cammino verso il Santuario guidati da una croce luminosa. Domenica 4 agosto all'una di notte è prevista la prima sosta in piazza Orsini a Montorio dove ci sarà l'arrivo in contemporanea, portata in staffetta da 20 podisti di Montorio, della Fiaccola della Speranza benedetta da tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. La fiaccola partirà domani alle 18 dalla Basilica di Collemaggio dove verrà benedetta dal vescovo dell'Aquila Mons. Giuseppe Molinari. Dopo l'accoglienza dei podisti con la Fiaccola, la benedizione ed il ristoro allestito dalla comunità montoriese, i pellegrini ripartiranno verso il Santuario.