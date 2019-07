Investita a Lanciano, grave suora 75enne

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 31 LUG - Una suora di 75 anni è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Pescara per le ferite riportate dopo essere stata investita da un'auto a Lanciano mentre attraversava la strada. Secondo una prima ricostruzione, il conducente sarebbe stato abbagliato dal sole e avrebbe visto la donna solo all'ultimo momento. A causa di un grave trauma cranico, i medici dell'ospedale di Lanciano hanno deciso l'immediato trasferimento alla Rianimazione di Pescara, in elisoccorso del 118. L'auto è stata posta sotto sequestro.

Per i rilievi sono giunti sul posto la Polizia Municipale e gli agenti del Commissariato che hanno coordinato il traffico.

L'incidente è avvenuto nella centrale via Dalmazia, a pochi metri dal passaggio a livello della Sangritana.