Nanni comandante stazione Cc Roccaraso

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 24 LUG - Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha ricevuto nei giorni scorsi in Comune il Maresciallo Capo, Pierangelo Nanni, nuovo comandante della stazione dei carabinieri del centro montano dell'Alto Sangro. "È stato un colloquio proficuo e cordiale - ha spiegato Di Donato - da parte dell'amministrazione comunale ci sarà la massima collaborazione istituzionale per permettere ai rappresentanti dell'Arma dei carabinieri di poter svolgere nel migliore dei modi il loro prezioso lavoro. Una località come Roccaraso ha bisogno di offrire ai propri turisti una vacanza tranquilla e sicura sotto tutti i punti di vista. In questa direzione, la presenza dei carabinieri sia sulle piste, sia in paese è indispensabile anche per un'offerta turistica di alto livello". Il Maresciallo Capo, Pierangelo Nanni, è un Carabiniere sciatore e negli anni scorsi ha prestato servizio a Pereto.