Libri donati a Clinica Pediatrica Chieti

(ANSA) - CHIETI, 23 LUG - Cento libri sono a disposizione della Clinica pediatrica di Chieti, diretta da Francesco Chiarelli, per rendere più piacevole la permanenza in ospedale ai bambini ospiti della Piastra ambulatoriale pediatrica per malattie allergiche, di cui è responsabile Sabrina Di Pillo, e per malattie reumatologiche, di cui è responsabile Luciana Breda. Li ha donati l'azienda Metamer che ha aderito al progetto "Aiutaci a crescere, regalaci un libro" promosso dalle "Librerie Giunti al punto" per diffondere il piacere di leggere tra i più piccoli creando una piccola biblioteca. Un modo intelligente ed educativo per rendere gli ambienti a misura di bambino e rendere più lievi l'attesa e il momento delle cure. Al momento della donazione in ospedale era presente l'amministratore delegato di Metamer, Nicola Fabrizio.