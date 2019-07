Gratis corso per 25 fashion coordinator

(ANSA) - PESCARA, 18 LUG - È stato pubblicato il bando per il nuovo corso biennale gratuito post-diploma come 'Fashion coordinator' proposto dalla Fondazione Its Moda di Pescara: il corso prevede 1.000 ore di formazione in aula e 800 ore di stage in azienda per formare la figura professionale che fa da punto di raccordo tra l'area design e quella del marketing. I posti a disposizione sono 25 e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 20 settembre. Una figura professionale strategica, che dovrà sovraintende tutti i progetti di una o più linee di prodotto. Responsabile della strategia del marchio, dovrà saper coniugare lo stile e la produzione con le esigenze commerciali e garantire la coerenza stilistica e comunicativa della collezione. Oltre il 50% del personale docente proverrà dal mondo del lavoro e dell'impresa, per portare sui banchi casi concreti e reali anche in vista dello stage. Grazie ai fondi Erasmus gli allievi potranno concorrere alle borse di studio per svolgere il tirocinio in un Paese Europeo.