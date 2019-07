Jovanotti: assessore, impegno per portare concerto a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 17 LUG - "Sono al lavoro da ieri per verificare la possibilità di far svolgere il concerto di Jovanotti a Pescara". Lo dichiara il neo assessore al Turismo del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, all'indomani della conferenza stampa del prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, secondo il quale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, non ci sono le condizioni per accogliere a Vasto (Chieti) la tappa del 'Jova Beach Party' il 17 agosto prossimo. "Sentito il sindaco, Carlo Masci - spiega Cremonese - mi sono attivato per vagliare tutte le concrete opportunità per portare il Jova Beach Party a Pescara. L'area è già stata individuata, ma occorrono tutta una serie di controlli e accertamenti per rilevare la reale fattibilità. Entro la giornata di oggi svolgerò incontri in merito, auspicando di riuscire a raggiungere un obiettivo atteso da molti". (ANSA).