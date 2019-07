Colibrì Ensemble, pronta nuova stagione

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Quattordici appuntamenti, dal prossimo ottobre a maggio 2020, tutti di sabato alle 19 all'Auditorium Flaiano, preceduti da un aperitivo incluso nel prezzo del biglietto: è la settima stagione concertistica del Colibrì Ensemble, Orchestra da Camera pescarese. Ad aprirla sarà il violoncellista Enrico Dindo (12 ottobre), direttore e solista, con i giovani Filippo Gorini ed Enrico Filippo Maligno.

Il concerto "Intorno a Pulcinella" (9 novembre) spazia da Pergolesi a Stravinskji; solisti Emiliano Zenodocchio e Mattia Aceto. "Concerto + cena" il 14 dicembre al Caffè Letterario: protagoniste le opere di Gianni Rodari con la Suite per violoncello & Jazz Piano Trio, di Claude Bolling, affidata ad Andrea Agostinelli. L'11 gennaio 2020 il Quartetto Werther.

Musica da film il 7 marzo. Accanto al Colibrì Hervé Joulain per il secondo concerto di Strauss il 22 febbraio; Alexander Lonquich il 25 gennaio nel segno di Schubert e Beethoven. La violinista Francesca Dego il 18 aprile con il Concerto per violino di Beethoven.