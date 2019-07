Mattarella: Marsilio,sua presenza motiva a affrontare futuro

(ANSA) - TAGLIACOZZO (L'AQUILA), 6 LUG - "Nel momento politico delicato quale è quello che stiamo vivendo, la sua presenza quale nostro graditissimo ospite, signor Presidente, assume una particolare valenza e ci predispone ad affrontare tutti insieme, con serenità e determinazione, le sfide che ci attendono". Con queste parole il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha salutato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto visita nella Marsica per celebrare il 750/o anniversario della Battaglia di Tagliacozzo. La giornata ha avuto inizio a Tagliacozzo dove il presidente della Repubblica è stato ricevuto da Marsilio, dai sindaci di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e dell'Aquila, Pierluigi Biondi; dopo una breve tappa a Scurcola Marsicana (L'Aquila), dove il Capo dello Stato ha assistito all'esecuzione di un brano musicale inedito all'interno della Chiesa di Santa Maria Vittoria, la giornata si è conclusa ad Avezzano, nel Teatro dei Marsi, dove ad attendere il presidente Mattarella c'erano il commissario prefettizio di Avezzano, Mauro Passarotti, i 37 sindaci dei comuni della Marsica e Gianni Letta. Nel suo intervento di ringraziamento al Capo dello Stato per la visita in Abruzzo, Marsilio ha detto che "la giornata di oggi, che è soprattutto di rievocazione storica, ci offre la possibilità di alzare lo sguardo verso il futuro". Citando Alessandro Manzoni, Marsilio ha detto che "la storia è la guerra contro il tempo in quanto chiama a nuova vita fatti ed eroi del passato e la Battaglia di Tagliacozzo, che ha descritto Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, rappresenta una delle pagine più significative della nostra storia antica: noi oggi sappiamo che siamo figli di quella storia e che l'Italia e l'Europa che abbiamo ereditato sono frutto anche di quell'evento, snodo fondamentale che cambiò le sorti politiche della nostra Penisola e dell'Europa intera". (ANSA).