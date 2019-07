Nick Mason e Almamegretta in Abruzzo

(ANSA) -PESCARA, 4 LUG - Ricca di spettacoli in Abruzzo la settimana dal 5 all'11 luglio. Venerdì 5 parte lo Tzunami Rock Festival sul lungomare di Roseto degli Abruzzi (Teramo): protagonista il dub dei napoletani Almamegretta. Primo appuntamento anche per il Montepuliciano d'Abruzzo Blues Festival, con Nathaniel Peterson Duo e Treves Blues Band in piazza Garibaldi a Controguerra (Teramo). A Ortona (Chieti), nell'ambito della manifestazione Zooart, live performance di Fabio Celenza, uno dei più apprezzati talenti del programma televisivo Propaganda Live. Al Teatro d'Annunzio di Pescara 'Gran Galà du Cirque' a chiusura della manifestazione Funambolika. Sabato 6 luglio seconda serata dello Tzunami Rock Festival a Roseto, con il concerto di Eva Poles dei Prozac+ featuring Rezophonic. Domenica 7 Gran Galà della danza a Palazzo dell'Emiciclo a L'aquila e concerto di Lacuna Coil allo Tzunami Rock Festival di Roseto. Lunedì 8 luglio è il giorno di Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, in concerto all'Arena La Civitella di Chieti.